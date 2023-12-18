Türkiye O Listede Dünyada 2. Sıraya Yükseldi! Bakan Mehmet Fatih Kacır Duyurdu

Türkiye, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sıraya yükseldi. Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek." dedi.

Türkiye O Listede Dünyada 2. Sıraya Yükseldi! Bakan Mehmet Fatih Kacır Duyurdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, ürkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirtti.

2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, ürkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirtti. 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı: - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer alıyor. Hedefimiz, tasarım, marka, katma değer zincirini güçlendirmek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tasarım # teknofest # mehmet fatih kacır
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