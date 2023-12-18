Türkiye O Listede Dünyada 2. Sıraya Yükseldi! Bakan Mehmet Fatih Kacır Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, yaptığı paylaşımda, ürkiye'nin, 2022 yılı itibarıyla yerli tasarım başvuru sayısında dünyada 2. sırada yer aldığını belirtti.

2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı: