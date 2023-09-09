Türkiye'de büyük sempozyum! Ulusal Nörodejeneratif Hastalıklar Tıp Sempozyumu'nu düzenledi

Üsküdar belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi Huntigton Derneği'nin katılımıyla 1. Ulusal Nörodejeneratif Hastalıklar Tıp Sempozyumu gerçekleştirildi. Alanında uzman doktor ve akademisyenler bir ilki gerçekleştirdi.

Türkiye'de büyük sempozyum! Ulusal Nörodejeneratif Hastalıklar Tıp Sempozyumu'nu düzenledi

Üsküdar belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi Huntigton Derneği'nin katılımıyla 1. Ulusal Nörodejeneratif Hastalıklar Tıp Sempozyumu'nu düzenledi. Sempozyumda alanında uzman isimler sunum yaparken tıp fakültesi öğrencileri de sempozyumu ilgiyle takip etti.

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1. ULUSAL NÖRODEJENERATİF SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Türkiye'de büyük sempozyum! Ulusal Nörodejeneratif Hastalıklar Tıp Sempozyumu'nu düzenledi - Resim : 2


Türkiye Huntingon Derneği, genetik bir hastalık olan ve bireylerin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan tüm fonksiyonel yeteneklerini derinden etkileyen Hungtington hastalığında farkındalık için harekete geçti.

YENİ TASARIMLAR YAPIYORLAR


Hem eğitim vermek hem de hastalığa dikkat çekmek için Üsküdar belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi’nin desteği ile 1. Ulusal Nörodejeneratif Hastalıklar Tıp Sempozyumu'nu düzenlendi.
Hangtington Derneği Kurucu Hekimi Neslihan Süzer hastalıkla ilgili Türkiye’de atılan adımları anlattı. Eğitimde yer alan ve öğrencilerden oluşan EDİTOSOME ekibi ise nadir ve nörolojik genetik tedavileri tasarlamak için çalışıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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