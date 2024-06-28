Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarih belli oldu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarih merak edilirken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini anımsattı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak, bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek." dedi.

"İLK SİNYALİN ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX'in tüm süreci kontrol altında tutacağına işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

- Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınmasıyla, fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor. Fırlatmanın ardından Türksat 6A, kimyasal itki sistemiyle yola çıkacak. Yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A uydumuzun başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasıyla uydumuzun yörünge testlerine başlaması öngörülüyor. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz.

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Abdulkadir Uraloğlu, uydunun 1 aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını aktardı.

Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8,4 kilovat güce sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: