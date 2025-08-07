Uyurken telefonu alev aldı! Mahkeme şok tazminata hükmetti

İskoçya'nın Edinburgh kentinde yaşayan Denise Parks isimli kadın, evinde çıkan yangının eski model bir LG telefondan kaynaklandığı gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Mahkeme süreci tamamlandı ve Parks tam 149.496 sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) tazminat kazandı.

Webtekno'nun haberine göre, olay, 31 Ekim 2018 gecesi saat 03.00 sularında Denise ve eşi Robert uyurken yaşandı. Salonda, kanepe üzerinde şarjda bırakılmış bir dizüstü bilgisayar ile Samsung Galaxy S7 ve LG K8 model iki akıllı telefon bulunuyordu. Edinburgh’daki mahkeme, yangının LG K8 model telefondan çıktığına hükmetti. Yargıç, telefonun Denise’in çalıştığı belediye tarafından kendisine verildiğini ve kullanımda herhangi bir ihmal olmadığını belirtti. LG’nin güvenlik standartlarını karşılamadığını ve yangına sebep olan cihazın üretim hatası taşıdığını tespit eden mahkeme, şirketi tazminat ödemeye mahkum etti.

Yangın sonrası büyük korku yaşayan Denise Parks’ın duman soluduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü, ayrıca bir süre panik atak ve kaygı bozukluğu sebebiyle çalışamadığı da dava dosyasına yansıdı. LG, çıkan karara itiraz etmedi.

Bilindiği gibi LG, 2021 yılında akıllı telefon üretimini tamamen durdurmuştu.