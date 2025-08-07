Ferdi Zeyrek’in eşi dehşet anlarını anlattı: Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, savcılığa verdiği ifadede 6 Haziran akşamı yaşanan faciayı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Hürriyet'in haberine göre, eşinin havuz tesisatındaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldığını belirten Zeyrek, o an eşini omzundan tutup çekmeye çalışırken kendisi de çarpıldığını, ardından hızla elektrik şalterini indirerek yardım çağırdığını söyledi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dosya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü’ne gönderildi. İTÜ bilirkişi heyeti, olayda kimin ne kadar kusurlu olduğunu tespit edecek. Bu inceleme sonucunda hazırlanacak rapor, dava sürecinin seyrini belirleyecek.

KAÇAK HAVUZ PANOSUNDAN KAYNAKLANMIŞ

Manisa Elektrik Mühendisleri Odası’nın ilk tespitlerine göre kaçak, havuzun elektrik panosundan kaynaklandı. Ferdi Zeyrek’in panoyu kontrol etmek üzere merdivenlerden indiği sırada akıma kapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında toplam 5 kişi gözaltına alındı. Havuzu yapan, elektrik tesisatını döşeyen ve son tamiri gerçekleştiren ustalar tutuklandı. Bahçıvan ve havuzdan sorumlu görevli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZANIN NEDENİ: MONTAJ HATASI VE RÖLE İHMALİ

İlk hazırlanan teknik raporda kazaya neden olan unsurlar makine dairesinin havuza çok yakın olması, elektrik montajında yapılan hatalar, bozulan motorun onarımı sırasında yapılan eksiklikler, kaçak akım rölesinin sistemden çıkarılması olarak sıralandı.

Ancak bu eksikliklerden kimin hangi oranda sorumlu olduğu henüz netlik kazanmadı. İTÜ bilirkişi heyetinin bu soruya yanıt vermesi ve kusur oranlarını belirlemesi bekleniyor.

Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere ilişkin iddianameyi hazırlayacak. Olayda kusuru bulunan kişilere rapordaki kusur oranına göre ceza talep edilecek.