Karabük’te orman yangını yeniden başladı!

5 Ağustos’ta söndürülen yangın yeniden başladı! Karabük’ün Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler tekrar yükseldi.

Karabük’te daha önce kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yeniden yükselen alevler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine fark edildi.

Alevlere müdahale çalışmaları devam ederken, ekipler yangının daha fazla yayılmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede hava sıcaklığı ve rüzgarın da etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karabük orman yangını
