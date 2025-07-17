Uzaydan gelen bu göktaşı New York’ta rekor fiyata satıldı!

Uzay meraklılarının ilgisini çekecek rekor bir satış New York’ta gerçekleşti. Mars’tan geldiği bilimsel olarak doğrulanan ve şimdiye kadar dünyaya düşen en büyük gök taşı, düzenlenen açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. 25 kilogram ağırlığındaki NWA 16788 isimli kayaç için ödenen toplam bedel 5,3 milyon dolar oldu.

225 MİLYON KİLOMETRELİK YOLCULUK

2023 yılında Nijer’in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından keşfedilen bu dev kayaç, Mars yüzeyine çarpan dev bir asteroidin etkisiyle uzaya fırladı. Uzmanlar, gök taşının yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ederek Dünya’ya ulaştığını belirtiyor

Bilim insanları, Mars’tan fırlayan bu kayaç parçalarının yolculuk sırasında yüksek sıcaklık ve basınca maruz kaldığını ve bazı bölgelerinin cama dönüştüğünü söylüyor. NWA 16788’un dış yüzeyinde yer alan camımsı kabuğun bu uzun yolculuğun izlerini hala taşıdığı kaydedildi.

Sotheby’s Müzayede Evi, gök taşının Mars kökenli olduğunu özel laboratuvar testleriyle doğruladı. Yapılan analizlerde, gök taşının kimyasal bileşiminin 1976 yılında Mars’a inen Viking uzay sondası tarafından toplanan örneklerle birebir örtüştüğü açıklandı.

SOTHEBY’S’TE REKOR SATIŞ

Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada, 25 kilogram ağırlığındaki NWA 16788 için verilen son teklif 4,3 milyon dolar olurken, komisyon ve ek ücretlerle birlikte satış fiyatı 5,3 milyon dolara ulaştı.

Sotheby’s Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, rekor satış sonrası yaptığı açıklamada, “Bu parça, Mars’tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla.” ifadelerini kullandı.