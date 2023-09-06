Uzaylı alarmı mı verildi? NASA dosyaları şeffaf şekilde paylaşacağını duyurdu!

Uzaylı alarmı mı verildi? NASA, anormal olaylar için kolları sıvamış gibi gözüküyor. NASA, hükümet ile işbirliği yaparak, uzaylıları teşhis etmek ve şeffaflık sağlamak amacı ile ortak bir web sitesi kurdu. Dünya üzerinde görülen uzaylılar veya anormal olaylar mı desek, bu web sitesi üzerinden şeffaf şekilde paylaşılacak.

Ayrıca web sitesi, hükümet ve askeri personelin UFO veya UAP gözlemlerine ilişkin gizli raporlarını sunabileceği bir yer olarak hizmet verecek. Raporların sunulmasının kolay olması, rapor edilen UFO görülme sayısını kesinlikle artıracaktır!

NASA, www.aaro.mil adlı web sitesini yayınladıktan sonra ABD istihbaratı, NASA'yı UFO'ları örtbas etmek ile suçladı.

Bakanlık, UFO vakaları hakkında, şeffaf olma konusunda sonuna kadar kararlı. Bu konuda, kamuoyu ile bu web sitesi üzerinden, gizliliği kaldırılan ve kamuya açıklanmak üzere onaylanan çözülmüş UFO vakaları hakkında fotoğraf ve videolar da dahil olmak üzere bilgi sağlayacaklarını açıkladılar.

UAP NEDİR?

Denizde, havada ve karada sensörler tarafından tespit edilen ama ne olduğu bilinemeyen ve neden gerçekleştiği bilinemeyen, anormal olayların kısaltması "UAP" olarak adlandırılır.

Olağan üstü olayları inceleyen "AARO", bugüne kadar öncelikle askeri raporlarla ilgilenmekle görevlendirilmişti. "AARO"nun raporuna göre, olağan üstü olayların çoğu Donanma ve diğer savaş pilotlarından geldi. Ayrıca ABD Reaper drone'ları da son yıllarda UAP'yi görmeleri yoğunlaştı.

ABD'nin bu adımı insanları paniğe sokar mı bilemeyiz ama NASA ile birlikte kurulmuş bu web sitesi aracılığı ile kamuoyuna videolar ile birlikte anormal olayları sunacaklar gibi duruyor.