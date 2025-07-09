X platformunun CEO’su istifa etti!

X (eski adıyla Twitter) platformunun CEO’su Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kendi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yaccarino, şu ifadelere yer verdi:

“İki inanılmaz yılın ardından, X’in CEO’luğundan ayrılmaya karar verdim.

Elon Musk ile ilk kez X vizyonu hakkında konuştuğumuzda, bu şirketin olağanüstü misyonunu hayata geçirmek için hayatımın fırsatı olduğunu biliyordum. Bana ifade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X’i Her Şeyin Uygulaması’na dönüştürme sorumluluğunu verdiği için ona son derece minnettarım.

X ekibiyle gurur duyuyorum – birlikte gerçekleştirdiğimiz tarihi iş dönüşümü gerçekten olağanüstüydü.

Kullanıcılarımızın – özellikle çocukların – güvenliğini önceliklendirmek ve reklamveren güvenini yeniden tesis etmek için gereken kritik ilk adımlarla başladık. Bu ekip, Community Notes gibi çığır açan yeniliklerden, yakında sunulacak olan X Money’e kadar durmaksızın çalıştı ve platforma en ikonik sesleri ve içerikleri kazandırdı. Şimdi, @xai ile X yeni bir döneme girerken en iyisi henüz gelmedi.

X, gerçekten de tüm seslerin bir araya geldiği dijital bir şehir meydanı ve dünyanın en güçlü kültürel göstergesi konumunda. Bunu, kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteği olmadan başaramazdık.

Dünyayı değiştirmeye devam ederken hepinizi gururla izleyeceğim.

Her zamanki gibi, X’te görüşmek üzere.”