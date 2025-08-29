Yeni bir dinozor türü keşfedildi: Zırhı, dikenleri ve sıra dışı yapısıyla evrim teorilerini sarsıyor

Bilim insanları, Fas’ın Boulemane kasabasında çiftçi tarafından bulunan sıra dışı bir dinozor fosiliyle büyük bir keşfe imza attı. Spicomellus afer adı verilen ve yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşamış bu zırhlı dinozor, ankylosaurus grubunun şimdiye kadar tespit edilen en eski örneği olarak kayıtlara geçti.

Boynunda yaklaşık bir metre uzunluğunda dikenimsi kemik uzantılar taşıyan bu tür, bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Araştırmayı yöneten Birmingham Üniversitesi’nden Prof. Richard Butler, "Bu şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri" diyerek hayranlığını gizleyemedi.

"BU HAYVAN TAM BİR PUNK ROCK"

Butler, dinozoru 1970’lerde ortaya çıkan ve sivri saç stilleriyle tanınan punk rock tarzına benzetti. “Bu hayvanın hayal ettiğimizden çok daha tuhaf olduğunu anlamak için elimizde yeterince kalıntı vardı” diyen Butler, fosilleri ilk gördüğü anı ise “Tüylerimi diken diken eden çok şaşırtıcı bir andı, belki de kariyerimdeki en heyecan verici andı” sözleriyle anlattı.

Dinozorun sırtı, boynunu saran kemik ve kuyruğunun ucu sıra dışı dikenler ve çıkıntılarla kaplı. Bu yapı, daha önce bilinen hiçbir canlıda gözlemlenmedi. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof. Susannah Maidment, “Sivri uçların doğrudan kemiğe kaynaşmış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bunu, yaşayan ya da soyu tükenmiş başka hiçbir hayvanda görmüyoruz” dedi.

Dinozorun zırh yapısının bu denli detaylı ve karmaşık olması, ankylosaurusların evrimine dair mevcut teorileri sorgulattı. Prof. Butler bu konudaki görüşünü şöyle açıkladı: “Bana bilinen en eski ankylosaurusun neye benzediğini sorsaydınız, oldukça basit zırhlı bir şey derdim. Bunun yerine, kirpi gibi sivri dikenleri olan, herhangi bir hayvanda şimdiye kadar bulduğumuz en tuhaf zırha sahip bir hayvan bu.”

Prof. Maidment ise, “Tahminimize göre, belki de bu dikenler aslında korkutma amacıyla teşhir için kullanılıyordu ve ancak Kretase döneminin daha sonraki aşamalarında, dev çenelere sahip devasa dinozorları görmeye başladığımızda, bu teşhir amaçlı yapıları zırh olarak kullanmaya ihtiyaç duydular” ifadeleriyle evrim sürecine yeni bir bakış getirdi.

ZIRHLARIN BAŞLANGICI JURA DÖNEMİNE UZANIYOR

Spicomellus afer’in yaşadığı dönem Jura olarak biliniyor ve bu dönem, yaklaşık 165 milyon yıl öncesine denk geliyor. Bu keşifle birlikte, ankylosaurusların zırh geliştirmeye çok daha erken başladıkları ve zamanla daha basit, işlevsel formlara evrildikleri öngörülüyor.

Bilim insanları, yaklaşık dört metre uzunluğunda, bir metre yüksekliğinde ve iki ton ağırlığında olduğu tahmin edilen dinozorun, bugüne dek Afrika kıtasında keşfedilen ilk ankylosaurus olduğunu da vurguladı.

Faslı bilim insanı Prof. Driss Ouarhache ise keşfin yerel bilimsel gelişmeye katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Bu çalışma Fas biliminin ilerlemesine yardımcı oluyor. Daha önce hiç böyle dinozorlar görmemiştik ve bu bölgenin sunabileceği daha çok şey var” dedi.

Araştırma sonuçları saygın bilim dergisi Nature’da yayımlandı. Keşif, yalnızca bilim dünyasında değil, evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanında da yeni tartışmaların kapısını aralıyor.