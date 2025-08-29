Dünya haritası değişecek mi? Afrika ülkeleri isyan etti

Afrika Birliği, kıtanın haritalarda küçültülerek gösterildiğini belirterek Mercator projeksiyonuna karşı çıktı. “Correct the Map” kampanyasıyla Equal Earth yönteminin benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Dünya haritası değişecek mi? Afrika ülkeleri isyan etti
Afrika ülkeleri, yüzyıllardır kullanılan dünya haritalarına karşı ses yükseltti. Kıtaların ve ülkelerin oranlarını çarpıtarak gösteren Mercator projeksiyonunun yerine, Equal Earth projeksiyonunun kullanılmasını talep ediyorlar.

Mercator projeksiyonu, 16. yüzyılda denizcilik için geliştirilmişti. Ancak bu yöntem, özellikle kutuplara yakın bölgeleri olduğundan çok büyük, ekvatora yakın bölgeleri ise küçük gösteriyor. Örneğin Grönland ile Afrika harita üzerinde benzer boyutta görünürken, gerçekte Afrika’nın yüzölçümü Grönland’ın yaklaşık 14 katı.

KITALARI OLDUĞUNDAN ÖNEMSİZ GÖSTERİYOR

Afrika Birliği, bu çarpıtmanın yalnızca coğrafi değil aynı zamanda kültürel bir sorun yarattığını savunuyor. Haritaların eğitim sistemlerinden medyaya kadar geniş bir alanda kıtayı olduğundan daha önemsiz gösterdiğini vurgulayan birlik, “Correct the Map” (Haritayı Düzeltin) kampanyasına destek vererek dünya kurumlarını Equal Earth projeksiyonunu kabul etmeye çağırdı.

Equal Earth yöntemi, 2018 yılında Bernhard Jenny, Tom Patterson ve Bojan Šavrič tarafından geliştirildi. Kara kütlelerinin gerçek boyutlarını mümkün olduğunca koruyan bu projeksiyon, Afrika Birliği tarafından “kıtanın hak ettiği yeri yeniden tanımlamak” adına tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Yeni haritanın dünya genelinde kabul görüp görmeyeceğini ise zaman gösterecek.

