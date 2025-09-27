YouTube Premium yeni özellikler ile güncellendi: İşte detaylar

YouTube Premium, kullanıcı deneyimini geliştiren dikkat çekici yeniliklerle güncellendi. Artık 256 kbps yüksek kaliteli ses ve 4 kata kadar hızlandırılmış oynatma seçenekleri tüm Premium kullanıcılarına sunuluyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
YouTube Premium, yalnızca reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi bilinen avantajların ötesine geçen yeni özelliklerle güncellendi. Platform, Premium üyeler için hem yüksek kaliteli ses hem de daha esnek oynatma hızı seçeneklerini devreye aldı.

Güncelleme kapsamında, Premium kullanıcıları artık videoları 4 kata kadar hızlandırarak izleyebilecek. Oynatma hızları 0,05’lik küçük artışlarla ayarlanabiliyor. Bu özellik özellikle eğitim videoları, podcast’ler veya uzun içerikler izleyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Önceden deneme sürümlerinde test edilen bu hız seçeneği artık tüm Premium üyeler için kullanılabilir hale geldi.

Bir diğer önemli yenilik ise yüksek kaliteli ses seçeneği oldu. YouTube, Android ve iOS platformlarında resmi müzik videoları ve Sanat Parçaları için 256 kbps seviyesinde ses desteği sunmaya başladı. Daha önce yalnızca YouTube Müzik uygulamasında yer alan bu özellik, artık video tarafında da Premium kullanıcılarına açılmış durumda.

Güncelleme, Android, iOS ve web kullanıcıları için eş zamanlı olarak dağıtılıyor. Premium üyeler, uygulamalarını güncelleyerek yeni özelliklere erişim sağlayabilecek.

