Döviz Bozduracaklar Dikkat! Dolar Euro ve Sterlindeki Son Durumlar! 26 Eylül 2023 Günü Döviz Kaç TL'den Değer Buldu?

Dolar, sterlin ve euro her zaman çok tercih edilen yatırım araçları olmuşlardır. Genel olarak piyasadaki dalgalanmalardan en çok etkilenen maddi değerlerden biri döviz türleridir. İnsanlar uzun vadeli yatırım için döviz alıp satarken aynı zamanda piyasadaki "büyük oyuncular" da bu işlemleri gerçekleştirmektedir. 26 Eylül'de ise piyasalardaki değişimler merak konusudur.

Döviz değerlerinin düşüp düşmediği araştırılırken uzun süreli gözlem yapmak gerekebilir. Bu nedenle döviz kurunu sürekli takip etmek önemlidir. Peki, 26 Eylül 2023 günü euro, dolar ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

26 Eylül Dolar Euro ve Sterlinin Kapalıçarşı'daki Fiyatları

Dolar Alış: 27,21

Dolar Satış: 27,25

Euro Alış: 28,75

Euro Satış: 28,83

Sterlin Alış: 32,95

Sterlin Satış: 33,19

26 Eylül Serbest Piyasada Dolar Euro ve Sterlinin Alış ve Satış Fiyatları