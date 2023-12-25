Döviz Kuru Yılın Son Haftasına Nasıl Girecek? 25 Aralık 2023'te Güncel Dolar, Euro ve Sterlin Alış Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde en çok kullanılan para birimleridir. Bu nedenle çok sayıda insan bu para birimlerinin kaç TL'den değer bulduğunu öğrenmek ister. Canlı döviz kurunu takip ederken güncel döviz fiyatlarına bakan ve yatırımlarını buna göre yönlendirenler hangi döviz türüne yatırım yaparlarsa yapsınlar sonuçlar küresel piyasadaki hareketlere ve taleplere göre belirlenmektedir. Peki 25 Aralık 2023 günü hangi döviz türü kaç TL oldu?

22 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,21

Dolar Satış: 29,72

Euro Alış: 32,03

Euro Satış: 32,20

Sterlin Alış: 36,87

Sterlin Satış: 37,11

22 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,26

Dolar Satış: 29,27

Euro Alış: 32,25

Euro Satış: 32,37

Sterlin Alış: 37,07

Sterlin Satış: 37,30