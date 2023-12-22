Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Haftayı Nasıl Kapattı? 22 Aralık Cuma Günü Döviz Kuru...

Döviz kuru yabancı para birimlerinin TL'ye karşı kaç TL olduğunu göstermektedir. Pek çok insan dolar, euro ve sterlin üzerinden kazanılan değerli merakla takip etmektedir. Bu nedenle insanlar bu değerler üzerinden yatırımlarını değerlendirmek için bu tarz değerleri incelerler. Peki dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

22 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,11

Dolar Satış: 29,15

Euro Alış: 31,93

Euro Satış: 32,06

Sterlin Alış: 36,74

Sterlin Satış: 36,95

22 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,20

Dolar Satış: 29,21

Euro Alış: 32,18

Euro Satış: 32,20

Sterlin Alış: 37,12

Sterlin Satış: 37,12