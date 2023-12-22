Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Haftayı Nasıl Kapattı? 22 Aralık Cuma Günü Döviz Kuru...

Döviz kuru anlık olarak değişmektedir. Döviz kuru sürekli değişse de anlık takip etmek çok önemlidir. Bu şekilde daha sağlıklı bir şekilde yatırım yapmak mümkün olur. Peki 22 Aralık Cuma günü döviz kuru kaç TL'den değer buldu?

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Haftayı Nasıl Kapattı? 22 Aralık Cuma Günü Döviz Kuru...

Döviz kuru yabancı para birimlerinin TL'ye karşı kaç TL olduğunu göstermektedir. Pek çok insan dolar, euro ve sterlin üzerinden kazanılan değerli merakla takip etmektedir. Bu nedenle insanlar bu değerler üzerinden yatırımlarını değerlendirmek için bu tarz değerleri incelerler. Peki dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?  

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Haftayı Nasıl Kapattı? 22 Aralık Cuma Günü Döviz Kuru... - Resim : 1

22 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,11

Dolar Satış: 29,15

Euro Alış: 31,93

Euro Satış: 32,06

Sterlin Alış: 36,74

Sterlin Satış: 36,95

22 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,20

Dolar Satış: 29,21

Euro Alış: 32,18

Euro Satış: 32,20

Sterlin Alış: 37,12

Sterlin Satış: 37,12

Altın Haftayı Nasıl Bitirecek? Altın Fiyatlarında Son Durum... 22 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları...Altın Haftayı Nasıl Bitirecek? Altın Fiyatlarında Son Durum... 22 Aralık 2023 Günü Güncel Altın Fiyatları...Altın Fiyatları
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