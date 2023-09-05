Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi!

EBebek ne zaman işlem görecek henüz belli oldu mu birçok kişi tarafından merak ediliyor. EBEBK koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Ebebek halka arzı bugün tamamlandı. Kişi başına 5-6 lot arası düşen halka arz beklenenin çok fazla üstünde katılımla sonuçlandı! Gelin detayları birlikte inceleyelim!

EBEBEK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? BORSA İSTANBUL TAKİBİ NASIL YAPILACAK?

Ebebek halka arzı günlerdir milyonlarca kişi tarafından bekleniyordu. Bugün sabah saatlerinde kişi başına düşen lot sayısı açıklandı. Ebebek ne zaman işlem görecek merakla bekleyen yatırımcılara ortalama 5-6 lot yani 232-280TL arasında lot düştü. Beklenen değer 10 ile 12 arasındayken düşen lot sayısı yatırımcıları çok memnun etmedi. Ebebek tüm tahminleri altüst ederek zirve katılımla halka arzını tamamladı. Halka arz gerçekleşmeden önce ortalama 1,5-2 Milyon kişinin katılacağı düşünülen Ebebek halka arzına toplamda 3.804.835 kişi katıldı! Ebebek ne zaman işlem görecek herkes merakla bunu bekliyor!

EBEBEK YILDIZ PAZAR'DA İŞLEM GÖRECEK!

EBebek'in Yıldız Pazar'da işlem göreceği açıklandı! Bu demek oluyor ki EBebek halka arz sırasında 300 Milyon TL'yi geçti ve zirveye oynadı. Ünlü Menkul Değerler A.Ş ortaklığında gerçekleşen halka arz işlemi devamında borsada ne kadar değerden işlem görecek halen merak konusu. Dağıtılan 24 Milyon lot'un dağılımları ise belli düzene göre gerçekleştirildi.

EBEBEK 24 MİLYON LOT DAĞITTI!

EBebek halka arzı esnasında ortaklarına ve şirket çalışanlarına ayrıcalık yaptı. EBebek halka arz lot dağılımı şu şekilde oldu:

Sermaye Artırımı : 24.000.000 Lot

Ortak Satışı : 8.387.005 Lot (Ahmet Aff Topbaş)

Ortak Satışı : 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)

Ortak Satışı : 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)

Ortak Satışı : 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)

Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)

Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)

Ortak Satışı : 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)

Bunların dışında kalan lotlar ise halka arz edildi ve Ebebek borsada ne zaman işlem görecek bekleniyor. Ebebek 7 Eylül 2023 tarihinde Perşembe günü EBEBK kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.