Rüşvet iddiası sonrası CHP’li meclis üyesi Atere’ye kesin ihraç talebi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye meclis üyesi Niyazi Atare’nin bir iş insanından rüşvet istediği iddiası üzerine Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Bu gelişmenin hemen ardından, Atere’nin kesin ihraç talebi ile parti disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

MÜTEAHHİTTEN 'YOL AÇMA' PARASI TALEP ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre, Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, CHP’li meclis üyesi Atare’nin, kendi inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması karşılığında kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Yapılan suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin tamamlanmasının ardından ekipler, Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, "çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı" yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.

CHP'DEN ACİL TOPLANTI VE KESİN İHRAÇ TALEBİ

Yaşanan bu gelişmenin üzerine CHP Muğla İl Başkanlığı acil olarak toplandı. Toplantı sonucunda, rüşvet iddiası ile gözaltına alınan CHP Belediye Meclis üyesi Niyazi Atere’nin, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiği kamuoyuna duyuruldu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "CHP’de Parti üyesi Niyazi Atere hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, partimizin etik ilkeleri ve kamu güvenine verdiğimiz önem gereği, ilgili üye tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargı sürecine saygı duyuyor, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz"