Bursa'da iş yerine düzensiz göçmen baskını: 17 kişi yakalandı, 2 iş yeri sahibi gözaltında!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kayıt dışı istihdam edildikleri ve kaçak olarak barındırıldıkları belirlenen 17 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, onlara yer temin eden 2 iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, Orhangazi ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İŞ YERİNDE KAÇAK BARINMA VE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA TESPİTİ

Gerçekleştirilen operasyonda, edinilen bilgilere göre, söz konusu iş yerinde 17 yabancı uyruklu şahsa kalacak yer temin edildiği, bu kişilerin kayıt dışı çalıştırıldıkları ve kaçak olarak barındırıldıkları tespit edildi.

Yapılan kontroller neticesinde, 3 yabancı uyruklu şahsın il sınırları dışında zorunlu ikamet iznine muhalif olarak (izinsiz) bulundukları anlaşıldı. Geriye kalan 14 yabancı uyruklu şahsın ise kimliksiz oldukları ve kayıt dışı bir şekilde çalıştırıldıkları belirlendi.

Yakalanan söz konusu yabancılar, haklarında sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, yabancı şahıslara iş imkânı sağlayarak ülkemizde kaçak olarak barınmalarına aracılık ettikleri saptanan 2 iş yeri sahibi de gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

