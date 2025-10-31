Aile katliamında kan donduran detay: Önce hamile eşini, sonra yardım eden ailesini vurdu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, aile içi bir tartışma sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen şahsın, ilk olarak hamile olan eşine, hemen ardından da eşini kurtarmak için araya giren aile fertlerine kurşun yağdırdığı bilgisine ulaşıldı.

GECE 03.00'TE DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sularında başlayan tartışma, kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada O.A., yanında bulunan iki tabancadan birini kullanarak önce kendi eşi Mine Arı'ya, daha sonra onu kurtarmaya gelen aile fertlerine doğru ateş açtı. Gerçekleşen saldırıda şüphelinin amcası Özgür Arı ve eşi Mine Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A. (50), yengesi N.A. (41) ve amcası F.A. (45) ise yaralandı.

Korkunç olayın ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay mahallinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli O.A. ise Kurtalan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden Mine Arı'nın hamile olduğu, zanlı O.A.'nın ise madde kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.