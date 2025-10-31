Shai'den 31 sayılık resital: İşte NBA'da gecenin sonuçları

Thunder'ı galibiyete taşıyan isim, 31 sayı ve 7 asistle oynayan yıldız oyuncu Shai Gilgeous-Alexander oldu. Ev sahibi ekipte ayrıca Isaiah Joe ve Ajay Mitchell, 20'şer sayıyla skora önemli katkı verdi.

Wizards cephesinde ise CJ McCollum'un 19 sayısı, Bilal Coulibaly'nin 16 sayı ve 8 ribauntluk performansı ile Alex Sarr'ın 14 sayı ve 8 ribauntluk çabası yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla Thunder, altıncı maçından da galip ayrılarak serisini korurken, Wizards ise beşinci maçında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

BUCKS, SAHASINDA WARRIORS'U YENDİ

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Milwaukee Bucks, ağırladığı Golden State Warriors'u 120-110 mağlup etmeyi başardı.

Fiserv Forum'da oynanan müsabakada, Bucks'ın yıldız oyuncusu Ryan Rollins, attığı 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bucks'ta ayrıca Myles Turner 17, Cole Anthony 16 ve Gary Trent ise 13 sayı üretti.

Warriors'ta Jimmy Butler, 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Stephen Curry 27 ve Jonathan Kuminga ise 24 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de oynanan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

San Antonio Spurs-Miami Heat:107-101