Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlık görevini yürüten İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Eski bir İYİ Partili olan Özkan, geçen sene İmamoğlu’nun danışmanı olmuştu. Ekrem İmamoğlu, 1 Kasım 2024 tarihinde eski İYİ Partili İbrahim Özkan’ı danışman olarak atamıştı.

Özkan, İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu desteklememe kararına tepki göstermişti. Özkan, 23 Aralık 2023’te partisinden istifa etmişti. Bu süreçte Özkan, İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini savunan isimler arasında yer almıştı. 31 Mart Yerel seçimlerinden önce Özkan, CHP ve İYİ Parti arasında iş birliği yapmasını desteklemişti. Özkan, İYİ Parti’nin buna yanaşmaması üzerine İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.