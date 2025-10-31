Çorum'da korkutan kaza: Belediye Başkanı toplantı yolunda kaza geçirdi!

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum'da katılacağı bir toplantıya giderken kullandığı cipin yoldan çıkması sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çorum'da korkutan kaza: Belediye Başkanı toplantı yolunda kaza geçirdi!
Yayınlanma:

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak (59), Çorum'da geçirdiği trafik kazası neticesinde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorum-Mecitözü kara yolunda meydana geldi. Başkan Çakmak'ın yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Mecitözü ilçesi girişine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Belediye Başkanı Çakmak'a ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı başkan, ambulansla önce Mecitözü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Çakmak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Başkan Çakmak'ın, "Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı"na iştirak etmek amacıyla Çorum'a giderken kaza yaptığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındıİstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındıGündem
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi, işte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
çorum muş trafik kazası
Günün Manşetleri
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
"Suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 gözaltı
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?
Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu