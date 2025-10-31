Çorum'da korkutan kaza: Belediye Başkanı toplantı yolunda kaza geçirdi!

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak (59), Çorum'da geçirdiği trafik kazası neticesinde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çorum-Mecitözü kara yolunda meydana geldi. Başkan Çakmak'ın yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Mecitözü ilçesi girişine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Belediye Başkanı Çakmak'a ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı başkan, ambulansla önce Mecitözü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Çakmak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Başkan Çakmak'ın, "Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı"na iştirak etmek amacıyla Çorum'a giderken kaza yaptığı bilgisine ulaşıldı.