Rusya'daki gelişmeler İran'a nasıl yansıdı? | Ulusal Kanal İran Muhabiri Gürkan Demir aktardı

Ulusal Kanal İran Muhabiri Gürkan Demir, Wagner'in kalkışmasının İran basınında ve İranlı yetkililer tarafından nasıl karşılandığını aktardı. Demir, İran basınında "Wagner tehlikeli bir oyun oynuyor" yorumlarının yapıldığını belirtti.

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Ulusal Kanal İran Muhabiri Gürkan Demir, Rusya’da yaşanan gelişmelerin İran’da nasıl yankılandığını aktardı. Demir, İran’ın sahadan gelen bilgileri ve Rus yetkililerin yaptığı açıklamaları kamuoyuyla paylaştığını aktardı. Demir, İran basınında Wagner’in tehlikeli bir oyun oynadığı yolunda yorumlar yapıldığını, aynı zamanda Rusya’nın bu meseleden sonra Ukrayna’da vites yükselteceği yorumlarının yapıldığını belirtti.

Demir, İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaları paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesine de değinen Demir, Abdullahiyan’ın bu görüşmede Rusya’ya desteğini belirttiğini aktardı.

Rusya’da yaşanan hadiselerin, İran ve Rusya’nın gelişen ilişkileri nedeniyle doğrudan İran’ı da etkileyebileceğini belirten Demir, “İran’ın ekonomik olarak ambargolardan rahatlayabilmesi için Rusya’ya ihtiyacı var. Rusya’nın da daha aşağıdaki ülkelere erişmek için İran’a ihtiyacı var. İki ülkenin artan ilişkilerine baktığımız zaman Rusya’daki istikrarsızlık İran’a da yansıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

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