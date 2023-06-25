Wagner'in ayaklanması Kırım'da nasıl karşılandı? | Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel aktardı

Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel, Wagner'in lideri Prigojin'in kalkışmasının Kırım'da nasıl karşılandığını aktardı. Sel, Kırım halkının başından itibaren Putin'in yanında olduğunu belirtti.

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Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri İlber Vasfi Sel, Wagner’in kalkışmasına Kırım halkının nasıl tepki verdiğini aktardı. Sel, Kırım’da hem Kırım Cumhuriyeti Başkanı’nın hem de STK ve yerel halk temsilcilerinin Putin’e destek açıklamaları yaptığını belirtti

Sel, Wagner’in halk içinde olan itibarını bitirdiğine dikkat çekerek, “Halk nezdinde belli bir itibarı olmadığını şuradan görüyoruz; Rostov’da Wagner askerleri devriye atarken Rostov’dan birisi geliyor bunlara “siz niye cephede değilsiniz?” diye çıkışlarda bulunuyorlardı. Dolayısıyla halk nezdinde olan itibarını düşürmüş olan bir Prigojin gördük bugün. Bundan sonra halk nezdinde bir itibarının kaldığını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sel, “Bu kalkışmanın sonuçlarını şu şekilde görüyorum; orta vadede Prigojiv’in tutuklanacağını ve yargılanacağını düşünüyorum. Wagner’deki askerlerin sözleşmeli asker olarak Savunma Bakanlığı’na dahil olacağını düşünüyorum. Bir eleştirme sürecine Wagner de dahil olacak.” dedi.

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