Prigojin Wagner'in ilerlemesini durdurdu | Mehmet Perinçek Moskova'dan aktardı

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, Moskova’dan son durumları aktardı. Perinçek, Wagner ile Rusya Savunma Bakanı Şoygu arasındaki sorunların bir süredir devam ettiğini belirtti. Perinçek, “Hem taktiksel planda hem de yapısal bazı sorunlarlar ilgili Prigojin ciddi eleştiriler getiriyordu. Bunun da ötesinde Wagner birliklerine yeteri kadar mühimmat verilmediğini, hatta mühimmat tedarikinin kesildiğini belirtiyordu.” İfadelerini kullandı.

Wagner’in yapısından kısaca bahseden Perinçek, Wagner’in Rusya’da sempatiyle karşılanan bir örgüt olduğunu aktardı. Perinçek, “Ukrayna’da ciddi başarılar kazandılar. Bu başarılar da tabi Wagner’in popüleritesini arttırmıştı. Hatta Peskov’un oğlu bile Wagner’e katıldığını duyurmuştu.” Dedi.

Perinçek, Wagner’in başarıları sayesinde Rusya’daki önemli isimler ve siyasetçiler arasında da sempati topladığını belirtti. Perinçek, “Ancak bu durum Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı’na karşı Prigojin’in çatışmasıyla gölgelendi” dedi.

Perinçek, krizin gerçek sebebinin cephede oluşan iki başlılık olduğunu ve bu cephede baş gösteren ikili iktidar meselesi yüzünden Wagner’in lağvedileceği fikrinin kuvvet kazanmaya başladığını vurguladı.

Yaşananları özetleyen Perinçek, Putin’in Prigojin’i sert bir dille eleştirmesine rağmen Wagner asker ve komutanlarına kahraman olduğunu söylediğine dikkat çekti.

Perinçek, Lukaşenko ve Prigojin arasındaki görüşmeleri de aktardı. Perinçek, anlaşmanın henüz içeriğinin ne olduğunun tam olarak bilinmediğini belirtirken, Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerinin dondurulduğunun anlaşıldığını aktardı. Perinçek, “Nihai bir anlaşma değil ama uygun bir zemnin yaratıldığı belirtiliyor. Prigojin’in durumu ne olacak? Bunlar tabi şimdilik cevap bekleyen konular. Ama en azından Rusya içinde bir kardeş kavgasının engellenmiş olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Perinçek, Wagner’in kalkışmasının Batı’da ve Ukrayna’da sevinç yarattığını ancak yapılan anlaşma ile bu sevincin kursaklarında kaldığını belirtti.

Perinçek, Prigojin’in Putin’in yakın çevresinden bir isim olduğuna dikkat çekti. Perinçek, Prigojin’in Kurtuluş Savaşı’ndaki Ethem gibi olduğunu aktardı. Perinçek, Prigojin’in eleştirilerinin genel olarak Rusya’da kabul gördüğünü ancak bu son hareketiyle kendini yalnızlaştırdığını belirtti.