Doğu Perinçek'ten Wagner açıklaması: "Kurtuluş Savaşı'ndaki Ethem vakası gibi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya’da Wagner’in kalkışma girişimini değerlendirdi. Perinçek, emperyalizme karşı her savaşın aynı zamanda bir iç savaş olduğunu vurguladı. Perinçek, Türkiye’nin de 15-16 Temmuz’da Amerikan kalkışmasıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, “Rusya, Amerikan emperyalizminin öne sürdüğü Ukrayna’daki nazilerle mücadele ederken diğer yandan böyle bir kalkışmayla yüz yüze geldi” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Emperyalizme karşı her savaş, aynı zamanda bir iç savaştır. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 24, 2023

Perinçek, açıklamasında durumun daha önce farkında olduklarını belirterek, “Uzun zamandır bu durumun farkındaydık. Bununla ilgili çeşitli bilgiler ve bulgularla karşılaştık. Onun için hiç tereddüt etmedik. Vatan Partisi olarak bugün de Rusya’nın kısa bir zaman içerisinde bu silahlı ayaklanmayı bastıracağını ve suçluları cezalandıracağını çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatansever gelenek bugün yine Putin'in etrafında kenetlenmiştir.

- Rusya'nın çok kısa bir süre içerisinde bu silahlı ayaklanmayı bastıracağını biliyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 24, 2023

Perinçek, Türkiye’nin bu süreçte Rusya’nın yanında olması gerektiğini belirtti. Perinçek, Türkiye’nin Rusya ile dayanışmasının kendi geleceği için önemli olduğunu aktardı.

Perinçek, ayrıca Rusya’da yaşananların Kurtuluş Savaşı’ndaki Ethem vakasına benzediğini aktardı. Perinçek, “Ethem kuvvetleri de aynı Wagner gibi başıbozuk bir örgüttü. Belli faydaları olmuştu. Ama düzenli orduya geçişte başkaldırdı. Sonra Yunanistan’ın uçaklarından bildiri attı. Wagner’i de başka bir son beklemiyor. İstediği kadar vatansever olduğunu söylesin. Bütün emperyalistlerin kalbi Wagner ile birlikte atıyor.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Emperyalistlerin kalpleri Prigojin ile birlikte atıyor. Wagner ile birlikte atıyor.

- Teslim olmak onlar için en akıllıca çözüm olur. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 24, 2023

Perinçek, Rusya’nın bu kalkışmadan güçlenerek çıkacağını belirtti.