Wagner'in lideri Prigojin neden Putin'e başkaldırdı? | Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa değerlendirdi

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Wagner’in lideri Prigojin ve Putin arasındaki gerilimi değerlendirdi. Sefa, Wagner’in ayaklanmasına giden süreci kısaca aktardı.

Sefa, Wagner’in kendi başına Rusya gibi bir ülkeye kafa tutamayacağını belirterek şunları söyledi:

- Mutlaka arkasında başka güçler vardır. Bunlara akıl verenler oldu. Rusya’nın bugün ABD’nin, NATO’nun hedefinde olduğunu herkes biliyor. Bunlar Wagner’i Rusya’ya karşı ayaklanması için teşvik ettiler. Halktan karşılık bulur diye umdular. Tabi umdukları gibi olmadı. Bütün herkes Putin’e desteğini ilan etti. Bu tabi Prgojin’i rahatsız etti. Lukaşenko’nun devreye girmesi onun için de bir kurtuluş oldu ve birliklerini geri çekti.

Sefa, profesyonel ordu ve paramiliter kuvvetler arasında da fark olduğunu aktardı. Sefa, “Paramiliter askerler bir şirketin elindedir. O şirket para kazanmak için bu askerleri gönderiri. Bu tür şirketler var. Ama bu doğal olmadığı, iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Bir ülkenin bir ordusu olur, bir komutanı olur. İşte iki komutanı olursa birisi isyan eder. O ülkede iç savaş çıkartır. Ülkenin ordusu tek olmalıdır. Başlangıç için kazanç gibi gözükür ama kayıptır. Bu yapıların arkasında emperyalist emeller vardır.” dedi.