Nadir Temeloğlu Rusya'da yaşananları değerlendirdi: "Bugün sevinen ABD ve Ukrayna oldu"

Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu, Rusya’daki gelişmeleri değerlendirdi. Temeloğlu, milli ordunun yanında özel askeri birliklerin olmasının aslında neoliberal sitemin varlığı olduğunu belirtti. Temeloğlu, “Ordular ciddi maliyet demek. Bunları maliyetsiz hale getirerek, vekalet savaşları ve hibrit savaşlarla bunların maliyetinin azaltılmasıydı.” İfadelerini kullandı.

Temeloğlu, Aydınlık Gazetesi’nin Wagner’in merkezine girdiğini hatırlattı. Temeloğlu, Wagner’in normal bir paramiliter askeri şirketten farklı olduğunu, milli ve vatanseverlik duygularının yüksek olduğunu belirtti. Temeloğlu, “Tam anlamıyla Black Water gibi bir yapıdan bahsetmek mümkün değil. Yoksa Bahmut’ta o kadar kayıp vererek savaşmazdı. Bu yüzden farklı olduğunu belirtmek isterim.” dedi. Temeloğlu, Ukrayna’daki operasyonları, Suriye’deki gibi vekalet savaşlarıyla yürütlemeyeceğini aktardı. Temeloğlu, “Suriye’deki ve Afrika’daki gibi bir vekalet savaşıyla yapılabilecek bir durum değil tabi. Bu savaşta ordular arasında böyle çelişkiler moral bozucu oluyor. Kim sevindi bugün? ABD, Ukrayna… Tabi tam olarak 15 Temmuz gibi değil. 15 Temmuz’da nasıl bombalar yağdırdılar değil mi? Tabi burada böyle bir çatışma olmadı. İki taraf da sükuneti korudu.” dedi.