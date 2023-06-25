Wagner'in kalkışmasını Batı basını nasıl yazdı? | İstanbul Üniversitesi Ögretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz aktardı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Yalçın Yılmaz, Rusya’da yaşanan gelişmelerin Batı basınında nasıl karşılandığını aktardı. Yılmaz, “Batı destekli medya kuruluşları ‘Rusya’da darbe geliyor ve Putin devriliyor’ şeklinde verdiler. Rusya’yı bilenler sorunun kolayca çözülebileceğini aktardı.” dedi.

Yılmaz ayrıca, bu olayların sonucunda Rusya’nın yeniden toparlanacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

- Bu tabi Putin’e çözemediği sorunları çözerek, ordu içindeki belli ki aşamadığı klikleri aşmasını sağlayarak yeniden toparlanma imkanı verecektir. Bir şekilde böyle bir yapının liderinin Rostov’da böyle bir kalkışmaya girişmesi, bu sürecin Rostov’dan Moskova’ya ilerleyecek olması rahatsız edici. Tarih olarak da Almanya’nın Rusya’yı işgal etmeye başladığı tarih. Tabi bir savaş içerisindeki Putin’in böyle bir süreç yaşaması anlamlı.

Yılmaz, Batı medyasında iki farklı görüşün ortaya çıktığını aktardı. Yılmaz, görüşlerden birinin Wagner’in ABD ile temasa geçtiği görüşü olduğunu belirtti. Yılmaz şunları söyledi:

- Bazı analizlerde Wagner şefinin Ukrayna istihbaratı üzerinden temas kurduğunu ve Amerikalılarla görüştüğünü ortaya koyuyor. Bunlar mümkün, çünkü böyle bir liderin Putin ile savaşa girmesi Rus ruleti oynaması demek. Tabi Putin’in de kendi dengeleri olabilir. Bir şekilde bu denge içerisinde de bir çatışma yaşanmış olabilir.

Yılmaz ayrıca Türkiye’deki bazı yayın organlarının da neredeyse Putin’in devrildiğini yazma noktasına geldiğini aktardı.