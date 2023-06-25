Wagner askerleri çekildi! Putin ve Prigojin'i anlaştı | Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür değerlendirdi

Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür, Wagner’in geri çekilmesini ve Lukaşenko ve Prigojin arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Ergür, yapılan anlaşmanın Rusya için en doğru adım olduğunu vurguladı. Ergür bu yaşananların Putin tarafından unutulmayacağını vurgulayarak, “Ancak ben Putin eğer Devlet Başkanlığı’na devam ederse mutlaka Prigojin’den hesap soracağını düşünüyorum” dedi.

Ergür, Putin’in şu anda Prigojin’e cezada ısrarcı davransaydı, Rusya’nın Ukrayna’daki kazanımlarının baltalanma riskinin olduğunu belirtti. Ergür, “Putin burada Rus halkı adına en doğru adımı attı” ifadelerini kullandı.

Prigojin’in Putin’in iktidarı bırakmasını istemediğini aktaran Ergür, “Yaşananlar Rusya’nın Wagner’in olduğu yerlerde devlet politikasını değiştirmesi sonrası oldu. Wagner, buralarda Rusya’nın kendilerini yalnız bıraktığını düşündü” dedi.