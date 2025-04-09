ABD piyasalarında büyük çöküş: 6 trilyon dolar buharlaştı

ABD doları, İsviçre frangı karşısında yüzde 1,1; Japon yeni karşısında ise yüzde 1 oranında geriledi. Piyasadaki panik havası borsalara da yansıdı. ABD hisse senedi piyasalarından yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir kayıp yaşandığı tahmin ediliyor.

Ekonomistler, yatırımcıların dolardan uzaklaşmaya ve ABD borsalarından çıkış yapmaya başladığını vurgularken, bu eğilimin önümüzdeki dönemde hız kazanabileceği uyarısında bulundu.

Yılbaşından bu yana, dünyanın en zengin 10 kişisinden 9’unun toplam servetinde 370 milyar dolarlık düşüş yaşandı. En büyük kaybı yaşayan isim ise Tesla CEO’su Elon Musk oldu. Musk, danışmanlığını yaptığı eski ABD Başkanı Donald Trump’a, gümrük vergilerini kaldırma çağrısında bulundu. Ancak Trump’ın bu çağrıya henüz yanıt vermediği bildirildi.

Öte yandan, Asya borsaları da gümrük tarifelerinin etkisiyle satış baskısı altında kaldı. Ancak Çin, piyasaları destekleyici adımlarla bölgedeki diğer borsalardan pozitif yönde ayrıştı. Pekin yönetimi, sermaye piyasalarını canlandırmak amacıyla devlet ve düzenleyici kurumların katılımıyla geniş kapsamlı bir ekonomik istişare toplantısı planlıyor. Teşviklerin artacağına yönelik beklentiler ise Çin piyasalarında risk iştahını artırdı.