ABD-Suriye arasında 25 yıl sonra ilk temas: Trump’tan Şara’ya iki net talep

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü temasın amacını şu sözlerle ifade etti:

“Bu sabah Sayın Trump'la, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ve Sayın Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmenin temelinde yatan şey, bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizdi.”

Trump’tan iki kritik talep: İbrahim Anlaşmaları ve DEAŞ hapishaneleri

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalamasını ve PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ'lı mahkumların tutulduğu hapishanelerin yönetimini devralmasını istedi.

Trump’ın gündeme getirdiği İbrahim Anlaşmaları hakkında değerlendirmede bulunan uzmanlar, bu girişimin bölgesel ekonomik entegrasyonu hedeflediğini ve İran’ı dışlayan bir yapı oluşturduğunu belirtti:

“İbrahim Anlaşmaları, bölgedeki ekonomik entegrasyonu artırmayı ve İran’ı sistemin dışına itmeyi amaçlayan bir projedir.”

Star gazetesi yazarı Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ise anlaşmaların uygulanabilirliği için öncelikli koşulun Arap-İsrail barışının sağlanması olduğunu vurguladı:

“Burada Amerikalıların bölgeye dayattığı şey, Arap-İsrail barışıdır. Ancak son yaşanan katliamlar sonrasında, Netanyahu liderliğindeki İsrail'in bu süreci yürütebilmesi kolay görünmüyor. Böyle bir sürecin başlayabilmesi için Netanyahu’nun gitmesi gerekiyor.”

Trump: Şara güçlü, savaşçı biri… Erdoğan ile görüştüm

Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Şara ile gerçekleştirdiği temasın verimli geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Harika, genç, çekici, sert biri… Güçlü bir geçmişi var, savaşçı. İyi dostum Erdoğan ile de konuştum. Şara’nın başarılı olacağını düşünüyorum.”

Trump, görüşme sonrası Katar’a geçerken yaptığı açıklamalarda, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusuna da değindi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa süre önce bu konuda benzer bir talepte bulundu. Orta Doğu’daki diğer saygın liderlerim de aynı şeyi söyledi. Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağız.”

Uzmanlara göre, ABD’nin Suriye politikasında yön değiştirerek PKK/YPG’den mesafe alması, Türkiye’nin güvenlik beklentileriyle daha uyumlu bir tablo yaratabilir.

“YPG yapısı anlamsızlaştı. ABD Suriye’den çekilmek zorunda kalacak. Trump bu gidişatın farkında. Suriye’nin, Türkiye'nin gözetiminde ve Suudi Arabistan’ın finansal desteğiyle ayakta kalabileceğini düşünüyor.”