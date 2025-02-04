ABD ve İsrail, Kıbrıs'ta radar ağı kuruyor: Yeni bir askeri hamle mi?

ABD, Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından bölgedeki varlığını artırıyor. Rum ordusuna eğitim ve teçhizat desteği sağlayan Washington, ayrıca hava ve deniz üslerini 14 milyon Avro yatırım yaparak NATO standartlarına yükseltti.

Simerini gazetesi, ABD’nin, Kıbrıs ile İsrail arasında stratejik üsleri de kapsayan bir radar ağı kurma planını duyurdu. CyprusMail gazetesi ise Larnaka Havalimanı’ndaki İsrail askeri varlığını gündeme getirerek Rum hükümetini egemenliği devretmekle suçladı.

ABD ve İsrail’in GKRY’deki askeri faaliyetleri genişlerken, bölgedeki gelişmelerin Kıbrıs’ın statüsü üzerindeki etkileri tartışılıyor.