Ticaret savaşlarında Trump’ın stratejisi çöküyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarında gerilim tırmanıyor. Kanada’ya uyguladığı gümrük vergilerinde geri adım atan Trump, Avrupa Birliği ve Çin’den ise sert tepkiler aldı.

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Ticaret savaşlarında Trump’ın stratejisi çöküyor mu?
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Trump, ticaret savaşlarının fitilini ateşlediğinde öncelikle Kanada, Meksika ve Çin’e gümrük tarifeleri getirdi. Ancak bu hamle Avrupa Birliği’ni de alarma geçirdi.

"Trump’ın elindeki en büyük koz, gümrük tarifeleri. Avrupa’yı da bu şekilde tehdit etmeye çalışıyor."

 Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi üzerine AB liderleri acil zirvede bir araya geldi. Zirve sonrası Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Eğer hedef alınırsak, sert şekilde yanıt vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Zirvede ayrıca Trump’ın Grönland’ı satın alma isteği de gündeme geldi. AB liderleri, Danimarka’ya tam destek verdiklerini belirtti.

"Trump’ın politikaları öngörülemez. Grönland’ı almak istiyor, Danimarka’yı tehdit ediyor. Tek kozu ekonomik yaptırımlar."

 ABD-Kanada hattında Trump’ın uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik gümrük tarifesi büyük tepki çekti. Gelen baskılar üzerine Trump, bu vergiyi 30 gün süreyle askıya aldığını duyurdu.

Kanada’nın Ontario eyaletinde ABD mallarına karşı boykot kararı askıya alınırken, ülke genelinde "Kanada’dan Satın Al" kampanyası başladı. Marketlerde, "Kanada'da Üretilmiştir" etiketleri yaygınlaştı.

"Trump, kısa vadede kazançlı gibi görünse de, misillemelerle uzun vadede zarar görecek. ABD’de fiyatlar yükselecek."

 Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ise daha da şiddetlendi. Pekin, Trump hükümetine 10 Şubat’a kadar süre tanıyarak misilleme yapacağını açıkladı.

Çin’in aldığı kararlar arasında:
ABD’den gelen petrol, arazi araçları, kamyonetler ve tarım makinelerine %10 ek vergi
 Kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza %15 ek vergi

Bunun yanı sıra, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD’li teknoloji devi Google hakkında anti-tekel soruşturması başlattı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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