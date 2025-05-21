ABD-Yunan tatbikatı Türkiye sınırında: Hedefte kim var?

Tatbikata 2 bin Amerikan istihkam askerinin katılması dikkat çekerken, tatbikatın Trakya’da ve Türkiye sınırına yalnızca 30 kilometre uzaklıkta yapılması tepki çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa ve Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç, tatbikatın doğrudan Türkiye’ye karşı düzenlendiğini savundu.

İhsan Sefa, Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen tatbikata dahil edilmemesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu tatbikat sözüm ona bir NATO tatbikatı. Ama Türkiye yok. Çünkü hedefte Türkiye var. 2 bin Amerikan istihkam askeri Meriç Nehri üzerinden geçiş köprüleri kuracak. Bu köprülerden senaryo gereği Yunan zırhlıları geçecek diyorlar ama aslında bu geçişlerden ileride ABD zırhlılarının geçeceği ortada.”

Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç da benzer uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

“Amerikalılar, tatbikatın Rusya’ya karşı olduğunu söylüyor. Ama Dedeağaç’ta Rusya yok, Türkiye var. Trakya’da Amerikan istihkam askerlerinin Yunanlara nehir geçiş eğitimi vermesi saçma olduğu kadar tehlikeli de.”

Sefa, tatbikatın aslında Trakya’dan Türkiye’ye yönelik bir saldırı provasına dönüştüğünü ve bu süreçte ABD'nin zemin çalışması yaptığını savundu:

“Bu tatbikat, Türkiye’ye yönelik bir saldırının provasıdır. Tatbikat sonrası eksikleri tespit edip daha ciddi hazırlıklara geçecekler. Türkiye ise bu süreçte sessiz. Derhal Meriç Nehri'nde kendi karşı taarruz tatbikatımızı yapmamız gerekir.”

Halil Özsaraç ise Doğu Akdeniz'de kurulan ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs dörtlüsüne karşı Türkiye’nin Batı Asya ülkeleriyle stratejik iş birliği kurması gerektiğini vurguladı:

“Rusya'dan başlayarak Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Körfez ülkeleri ve İran ile mücadele anlayışımızı geliştirerek emperyalizmi kendi sularımıza sokmamalıyız.”

Sefa, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki yığınaklarının nedenine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki temel nedenlerden biri doğal gaz yatakları, diğeri ise dünya hakimiyeti mücadelesidir.”

Öte yandan Vatan Partisi, söz konusu tatbikata karşı 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de kitlesel bir yürüyüş düzenleyecek. Eski Edirne Cami önünden Saraçlar Caddesi Postane önüne yapılacak yürüyüşte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuşma yapacak.

Halil Özsaraç ise Türkiye’nin gücüne dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye kolay lokma değil, hatta lokma bile değil. Karşılık vermeliyiz.”