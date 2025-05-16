ABD’den İran’a yazılı teklif iddiası: Tahran’dan net yanıt

İran ile ABD arasında yapılması beklenen 5. tur nükleer müzakerelerin tarihi henüz netleşmezken, taraflar medya üzerinden karşılıklı mesajlar vermeyi sürdürüyor. Washington yönetiminin İran’a yazılı bir teklif sunduğu iddiasına Tahran’dan yanıt geldi: “Bize ulaşan resmi bir teklif yok.”

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ABD’den İran’a yazılı teklif iddiası: Tahran’dan net yanıt
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ABD merkezli Axios haber platformunun haberine göre, 11 Mayıs’ta gerçekleşen 4. tur görüşmelerde ABD heyeti, İranlı muhataplarına yazılı bir nükleer anlaşma taslağı sundu. İddialara göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da yapılan görüşmeler sırasında kendisine sunulan bu metni Tahran’a götürerek değerlendirilmek üzere yetkililere iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, “Trump, İran’a önemli bir fırsat sundu. Bu teklif sonsuza kadar masada kalmayacak” açıklamasında bulundu. Rubio, son kararı İran’ın dini liderinin vereceğini vurgulayarak, “Umuyoruz ki İran, yıkıcı bir rota yerine barış ve refah yolunu seçecektir” dedi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’nin yazılı bir teklif ilettiği iddiasını yalanladı. “Tarafımıza resmi bir belge ulaşmadı. Sadece bazı fikirler yazılı olarak iletildi” diyen Erakçi, müzakerelerdeki en büyük sorunun medya üzerinden yürütülen söylemler olduğunu ifade etti. “Masada konuşulanlar ile medyada yer alan açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor. Bu bir medya savaşı halini aldı” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, İran’ın güven tesis edecek adımlar atmaya hazır olduğunu ancak nükleer programdan ve özellikle uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini yineledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra İran, Fransa, Almanya ve İngiltere temsilcileri, İstanbul’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede İran’ın nükleer programı, mevcut anlaşmaların geleceği ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girip girmeyeceği ele alındı. Tarafların, ihtiyaç halinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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