Aliyev açıkladı: Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail ile Suriye arasındaki arabuluculuk faaliyetlerini doğruladı ve ülkesinin barışın tesisi için aktif rol oynadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Al Arabiya kanalına konuşan Aliyev, Azerbaycan’ın Suriye’ye hem insani hem de enerji desteği sağladığını vurguladı. Aliyev, Suriye’ye gaz tedariki konusunda Türkiye ve Katar ile yapılan dörtlü anlaşmaya dikkat çekerek, “Şimdilik 1,2 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşmaya vardık, ancak ilerleyen dönemde bu hacim artırılabilir” dedi.

İSRAİL-SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Aliyev, Suriye ile İsrail yetkilileri arasındaki görüşmelerin Azerbaycan’ın arabuluculuğunda gerçekleştiğini belirterek, “Amacımız bölgede barış ve öngörülebilir bir ortam yaratmaktı. Buna küçük de olsa katkımız olduysa memnunuz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE- İSRAİL İLİŞKİLERİ

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine de değinen Aliyev, Azerbaycan’ın bu sürecin ilk aşamasında her iki tarafça takdir edildiğini söyledi. Aliyev, “İlişkiler bugün gerginse bile, bizden talep olursa yardımcı olmaya hazırız. Talep gelmezse de sessiz diplomatik çabalarla ortak zemin bulunmasına destek verebiliriz” dedi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleriyle ilişkilerin önemine işaret ederek, 2021’de Şuşa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladıkları askeri ve siyasi iş birliği beyannameyi hatırlattı. Aliyev, “Bu beyanname sadece iki ülke için değil, tüm Türk dünyası için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Aliyev ayrıca TDT ülkelerinin ortak kökene sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin küresel ölçekte önde gelen bir askeri güç olduğunu vurguladı: “Türk ordusu NATO içinde ABD’den sonra ikinci sıradadır. Azerbaycan ordusu ise kendini sadece geçit törenlerinde değil, savaş meydanında göstermiştir. TDT üyeleri arasında siyasi istikrar ve dostane ilişkiler mevcuttur. Bu da teşkilatı eşsiz kılıyor. Amacımız, TDT’yi uluslararası arenada söz sahibi, güçlü ve fırsat yaratan bir birlik hâline getirmek.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

