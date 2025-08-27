Resmî Gazete’de yayımlandı: Zam oranları ve sosyal haklar belli oldu!

Kararlar, hem genel memurların mali ve sosyal haklarını hem de hizmet kollarına yönelik düzenlemeleri kapsıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 1-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine 22 Ağustos’ta resmî başvuruyu aldı. Başkan ve kurul üyelerinin katılımıyla 23-26 Ağustos tarihlerinde yapılan toplantılarda kararlar çoğunluk oyuyla alındı.

Kurul kararına göre, 2026 ve 2027 yıllarında memurların aylık gösterge, ek gösterge, memuriyet taban aylığı göstergesi ve yan ödemelerindeki kat sayılar belirlendi. Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Memur ve emekli maaşlarına zam oranları şöyle:

2026'nın ilk 6 ayı: %11

2026'nın ikinci 6 ayı: %7

2027'nin ilk 6 ayı: %5

2027'nin ikinci 6 ayı: %4

Bu dönemde oluşacak enflasyon farkları da memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1.000 TL ilave ücret eklenecek.

Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarına esas gösterge rakamları, 100 puan artırılarak uygulanacak. Resmî ve dini bayramlarda görev yapan koruma ve güvenlik personeline ise fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tebliği ile hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar da detaylı şekilde Resmî Gazete’de yayımlandı. Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşıya varılan 11 hizmet kolundaki kazanımlar tebliğle resmî hâle getirildi.