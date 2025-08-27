AFAD açıkladı: Balıkesir'de deprem!

Son dakika haberi... Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD açıkladı: Balıkesir'de deprem!
Yayınlanma: Güncellenme:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. Deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, bölgede 17 gün içinde 6 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Bugün sabah saat 05.46’da Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Bunu takiben saat 10.29’da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, son depremlerin derinliğinin 9,07 kilometre olduğu belirtildi.

