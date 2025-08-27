Deprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli’nin açıkladığı verilere göre 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü kaydedilen son deprem Malatya’nın Pütürge ilçesinde oldu.
Son depremler listesi (27 Ağustos 2025):
08:26:48 – 2.3 büyüklüğünde – Pütürge (Malatya) – 9.3 km derinlikte
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine haberimizden anlık olarak ulaşabilirsiniz.