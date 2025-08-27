İstanbul’da dev operasyon: 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul’da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını da paylaştı:

Esenler ve Bağcılar’da operasyon: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak 1 araç ve 4 adrese baskın yaptı.

Dev miktarda uyuşturucu: Araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görev alan polisleri tebrik ederek, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır” dedi.

