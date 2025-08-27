27 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro kaç TL? Güncel rakamlar

27 Ağustos itibarıyla döviz kurları şu şekilde:

Dolar/TL: 41,05 TL

Euro/TL: 47,76 TL

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dövizdeki değişimleri yakından takip ediyor. TCMB’nin açıklamalarına göre, doların dünkü efektif kuru alışta 40,9126 TL, satışta 41,0766 TL olarak gerçekleşti. Önceki efektif kur alışta 40,8918 TL, satışta ise 41,0557 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise dün akşam itibarıyla:

Euro/Dolar paritesi: 1,1652

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3480

Dolar/Yen paritesi: 147,314

Yeni günün başlangıcında Dolar/TL alışta 41,0380 TL, satışta 41,0514 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise 47,7670 TL seviyelerinde seyrediyor.