Eylem Tok hakkında yeni karar: İade edilmeyecek mi?

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’u yurt dışına kaçıran Eylem Tok’un tahliye talebi reddedildi. Tok, karar sonrası başka bir cezaevine nakledildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

İstanbul Eyüpsultan’da 2024 yılında meydana gelen kazada, arızalanan ATV’sini emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci (29), Timur Cihantimur’un (17) kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un ABD’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı. Boston Federal Mahkemesi, anne-oğulun Türkiye’ye iadesine karar vermişti.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Akşam Gazetesi’nin haberine göre Eylem Tok, avukatları aracılığıyla hem kendi hem de oğlu için verilen iade kararına itiraz etti. Ancak Federal Mahkeme, yapılan başvuruyu reddetti. Yargıç Allison D. Burroughs, “Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeterli sebep var” diyerek itirazı kabul etmedi.

Mahkeme ayrıca, anne ile oğlunun dosyasını Rhode Island Bölge Mahkemesi’ne gönderdi. Kararın ardından Eylem Tok, Boston’daki cezaevinden Rhode Island Wyatt Gözetim Merkezi’ne nakledildi.

Eylem Tok
