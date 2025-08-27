Kayseri’de dehşet: Evli kadın eşinin kurbanı oldu, son mesajları kan dondurdu

Kayseri'de 10 Ağustos’ta yaşanan korkunç olayda, evli olduğu Onur Karakaya tarafından katledilen Neşe Karakaya'nın cinayetten yaklaşık bir ay önce arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Neşe Karakaya, o dönemde yaşadığı tartışmalar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına gitmiş ve eşinin kendisini herhangi bir yerde yakalama ihtimaline karşı büyük korku yaşamıştı. Mesajlaşmalarda Neşe Karakaya, “Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı, artık önceden vardı” ifadelerini kullandı.

Olay, 10 Ağustos saat 01.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir sonuca dönüştü. Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşine peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, Onur Karakaya da aynı silahı kendisine doğrultarak yaşamına son verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Neşe Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Onur Karakaya da Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından toprağa verildi.

Öte yandan, çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce de tartışma yaşandığı ve Neşe Karakaya’nın babaevine sığındığı belirtildi. Bu dönemde, Neşe Karakaya’nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayabileceğini söylediği mesajlar ortaya çıktı. Arkadaşı Neşe Karakaya’ya, “Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine” dedi. Karakaya da mesajına, “Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı, artık önceden vardı” yanıtını verdi.

Ayrıca, Neşe Karakaya’nın babaevine gittiğinde Onur Karakaya’ya karşı boşanma davası açtığı ancak daha sonra barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.

