Ankara’da kritik NATO ziyareti: Türkiye’ye yeni arabuluculuk rolü mü?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve başlamasının ardından Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rutte’yi Beştepe’de kabul etti. Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a saldırıları, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar ve NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ele alındı. Erdoğan, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye’ye yönelik dayanışma mesajları için Rutte’ye teşekkür etti.

NATO Genel Sekreterinin ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşının uzun menzilli füzelerle ivme kazandığı bir dönemde yapılıyor. Avrupa, tedirgin; Batı, Rusya ile ABD ve İngiltere’nin savaş politikaları arasında sıkışmış durumda… ABD, göreve gelir gelmez Ukrayna savaşını bitireceğini söyleyen Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemine hazırlanıyor.

Mark Rutte, Ankara ziyareti öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump ile görüştü. Uzmanlara göre, NATO Genel Sekreterinin ziyareti, Trump’ın Ukrayna politikasının bir ön çalışması niteliğinde… Türkiye’nin arabuluculuk rolü üstlenmesi gündemde…



Peki Trump yönetimiyle birlikte gündeme gelebilecek olası bir ateşkeste Rusya’nın tavrı ne olur?

Rutte’nin ajandasındaki bir diğer önemli konu başlığı ise Suriye. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel, Trump yönetimindeki ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde Irak’taki gibi bir bölgesel yönetim oluşturmayı planladığını belirtiyor.

Erenel’e göre, Trump yönetimi, NATO’yu Suriye’ye dahil ederek bölgedeki sorumluluğu paylaşmayı ve Asya-Pasifik’te Çin’e odaklanmayı hedefliyor. Bu planlar çerçevesinde PKK’nın bölgedeki rolünün de görüşüldüğü tahmin ediliyor.

ABD bölgede PKK devletçiği kurma planlarını sıcak tutarken, Hükümet, Türkiye'nin güneyinde 30-40 kilometre derinliğindeki güvenli hattı tamamlamaya çalışıyor.