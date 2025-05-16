Antalya’da kritik zirve: ABD, Türkiye ve Suriye üçlü masada buluştu

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi olarak katıldığı Riyad’daki zirvede gündeme gelen başlıkların detayları da ele alındı. Bu zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer almıştı.

Dışişleri kaynaklarına göre; Bakan Fidan, Suriye’nin bölgede tehdit oluşturmak istemediğini ve bu bağlamda ABD'nin Suriye yönetimiyle temaslarını sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Fidan, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ’a karşı kararlı duruşuna dikkat çekerek, İsrail’in saldırılarına da atıfta bulundu. “DEAŞ ile mücadeleyi sürdürebilmek için Suriye’nin mevcut kapasitesinin zayıflatılmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Suriye’nin bölge güvenliği açısından kritik bir konumda olduğunu ve karşılaşılan engelleri aşmak istediklerini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de uygulanan yaptırımların kaldırılmasının "yeni Suriye'nin inşası" açısından hayati olduğunu dile getirdi. Şeybani, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yaklaşık iki saat süren üçlü görüşmede ABD’li Bakan Rubio’ya Senatör Lindsey Graham da eşlik etti.

Toplantının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ile ilişkilerin stratejik düzeyde geliştirilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını ifade etti.