Atatürk ismi Malta'da bir caddeye verildi

Malta’da bir caddeye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi. Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki caddenin adı artık ‘Atatürk’.

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Atatürk ismi Malta'da bir caddeye verildi
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Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki bir caddeye Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.

Malta’da bir caddeye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi. Marsa kasabasında, Türk Şehitliği yakınındaki caddenin adı artık ‘Atatürk’.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atatürk Caddesi’nin açılışının, merhum Büyükelçi Erdeniz Şen’in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapıldığı bildirildi.

Törene Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem katıldı. Caddenin girişine, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldığı levha asıldı.

Büyükelçi Erdeniz Şen, 19 Mayıs'ta bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara’da hayatını kaybetmişti. Caddeye ‘Atatürk’ adının verilmesi için çalışmaları takip ediyordu. Şen, bu girişimin ilk olarak eski büyükelçi Kerem Kıratlı döneminde başladığını ve Malta hükümetinin kararıyla sürdüğünü belirtmiş, bunun iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin bir göstergesi olduğunu kaydetmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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