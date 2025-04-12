Atina’daki törende Türkiye karşıtı slogan atan askerlere ceza

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 Mart Ulusal Bayramı kapsamında düzenlenen resmi geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan Deniz Kuvvetleri mensuplarıyla ilgili başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

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Atina’daki törende Türkiye karşıtı slogan atan askerlere ceza
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Törende öğrenci statüsünde yer alan askerlerin attığı sloganlar nedeniyle sorumlular hakkında disiplin cezaları verildi. Bazı kişilere 20 güne kadar hapis cezası uygulanırken, olaya karıştığı belirlenen diğer kişilere daha hafif yaptırımlar getirildi.

Tepki çeken sloganların ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu tür provokatif davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kaynaklar, söz konusu ifadeleri “küstahça” olarak nitelendirerek Yunanistan makamlarından izahat talep edildiğini aktardı.

Olay, Yunanistan'da da siyasi gündeme taşındı. Muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA), sloganların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak olayın ayrıntılı şekilde araştırılmasını istedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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