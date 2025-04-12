"Sivas Yaşayan Miras Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği ile birlikte düzenlediği “Sivas Yaşayan Miras Festivali” açılışı; Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde, 11 Nisan Cuma günü, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Baker’in katılımıyla gerçekleşti.

SİVAS’TA GELENEKSEL SANATLARIMIZI YAŞATMAYA VE ONLARI TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra, festivalin açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıkan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “Bugün burada, tarihin, kültürün ve sanatın başkenti Sivas’ımızda, birbirinden değerli el sanatlarımızın tanıtıldığı, yaşatıldığı ve geleceğe taşındığı özel bir etkinliğin açılışında sizlerle bir aradayız. Yüzyıllar boyunca Anadolu’nun kültür, sanat ve zanaat merkezlerinden birisi olan Sivas, alanında temayüz etmiş sanatçı ve zanaatkarlarıyla da ön plana çıkmıştır. Halı, kilim, ağızlık, bıçakçılık, gümüş işçiliği, bağlama yapımcılığı, çömlekçilik, tarak işçiliği ve çorap örücülüğü köklü el sanatlarımız arasında yer almaktadır. Bugün de ülkemizde öne çıkan ve geçmişten bize miras kalan değerli el sanatlarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmak, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarımızı hatırlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, tanıtmak için sizlerle bir aradayız” dedi. Geleneksel sanatlarımızın, sadece birer estetik ürün değil; aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültürel hafıza ve milletimizin ruhunu yansıtan değerler olduğuna vurgu yapan Dr. Yılmaz Şimşek, “Bu değerleri korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak da kuşkusuz hepimizin ortak görevidir. Elbette ki buradaki kültür buluşması da bu sorumluluğun bir yansımasıdır.” dedi.

Festivaldeki “Genç Âşıklar Şöleni”nin de Türk kültürünün önemli bir parçası ve geleceğe taşınması gereken değerli bir gelenek olduğunu açıklayan Şimşek, “Biliyoruz ki Âşıklık geleneği, Türk milletinin yüzlerce yıllık kültürel mirası, toplumların hafızası, duygu dünyası ve halk edebiyatımızın en değerli kısmıdır. Bugün, burada aramızda olan genç âşıklarımız, bu geleneği daha da ileriye taşıyacak, Âşık Veysel’den, Karacaoğlan’dan, Mahzuni Şerif’ten devraldıkları mirası daha da iyi yerlere taşıyacaktır. İnşallah Valilik olarak bizler de yaşayan mirasımıza, sanatımıza ve sanatçılarımıza sahip çıkmaya, korumaya ve kadim kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Sivas’ta bu tür organizasyonları ve programları desteklemeye, geleneksel sanatlarımızı yaşatmaya ve onları tanıtmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

FESTİVAL, SİVASIMIZIN KÜLTÜR-SANAT DÜNYASINA DEĞERLİ KATKILAR YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, “Büyük usta Aşık Veysel’in doğduğu, yetiştiği ve söz söylediği topraklarda sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bakanlık olarak, geçmişten günümüze kültürel değerlerimizin ve mirasımızın önemli bir göstergesi olan el sanatlarımızın yaşatılması ve tanıtılması önde gelen önceliklerimiz arasında. Yaşayan Miras Festivalleri de bu değerleri tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla birçok şehrimizde düzenliyoruz.

Bu festivaller, ülkemizin kültürel ve turistik tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor. Elbette bunun yanında festivallerimiz, düzenlendiği şehirlerimizin sanatsal ve kültürel ortamının canlanmasına ve gelişimine de katkı sunuyor. En önemlisi de yerel sanatçılarımızın ülkemizin dört bir yanındaki sanatçılar ile diyaloglarını ve iş birliklerini artırmaları noktasında büyük bir fayda sağladığının da altını çizmek isterim. Geçen yıl “Geleneksel El Sanatları Festivalleri” olarak Çorum’da başlattığımız bu yolculuk, gördüğü yoğun ilgi sonrası Ankara, Isparta, Burdur ve Karabük’te devam etti” dedi.

Düzenlediğimiz bu festivaller, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak adlandırdığımız el sanatları ustaları için ürettiklerini sergiledikleri, bilgilerini ve ustalıklarını paylaştıkları tabiri caizse bir alışveriş ortamı. Usta-çırak ilişkisi geleneğiyle sanatlarımızı ve kültürümüzü yaşatma noktasında ise bu etkinlikler hayati bir role sahip. Bu noktada, kültürel ve sanatsal mirasımızın gelecek kuşaklara en özgün ve saf haliyle aktarılması için büyük emek ve çaba gösteren kıymetli ustalarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emekleri çok büyük. Desteklerimiz her zaman onlarla. Bu festivalin, Sivasımızın kültür-sanat dünyasına değerli katkılar yapacağına inanıyorum. Sivas’ta şu anda; 178 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcımız bulunuyor. Bunun 100’den fazlası mahalli sanatçılarımız ve ozanlarımız. Ulusal envantere kayıtlı 50 unsur ile Sivas yaşayan mirasımız açısından da önemli bir şehir olarak öne çıkıyor. Ağaç İşçiliği ve Ahşap Oymacılığı, Bıçakçılık, Gümüş İşlemeciliği ve Boynuz ve Kemik İşlemeciliği ustalığı gibi unsurlarımız şu anda ilk aklıma gelenler. Yine Cirit ve Geleneksel Türk Okçuluğu da geleneksel sporlarımız olarak unsurlarımız arasında. Bu unsurlarımızı yaşatan ustalarımıza ve miras taşıyıcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sivas’tan 18 kişinin de yer aldığı ülkemizin dört bir yanından 41 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcımız eserleri ve gösterileriyle festivalimizde yer alacak” diye konuştu.

Festivalde üç gün boyunca yoğun bir program yürütüleceğinin müjdesini veren Selim Terzi, “Öncelikle Festival süresince sanatçılarımız özel atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, Şükûfe dalında eserler veren sanatçılarımızın bir sergisi olacak. Kemal Atan Gür’ün Karagöz Gösterileri olacak. “Ustalara Saygı” temasıyla Genç Aşıklar Şöleni gerçekleştirilecek. Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Uğur Işılak ise vereceği konserle sanatseverlerimizle buluşacak. Dolu dolu geçecek üç günlük bir festival programı Sivaslı hemşerilerimizi bekliyor’’ ifadelerini kullandı.

BİNLERCE YILDIR DEVAM EDEN EL SANATLARIMIZI YAŞATIYORUZ

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ise, “Bugün burada kültürümüzün köklerimizden ilham alan geleneksel sanatlarımızı yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çok özel bir organizasyon için toplandık. Yaşayan Miras Festivali hepimize hayırlı olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğinde, Sivas Valiliği himayelerinde ve Belediyemizin destekleriyle hazırlanan bu festival, kültürel zenginliği ortaya koyma amacıyla hayata geçirildi” dedi.

DOLU DOLU FESTİVAL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen festival, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Canlı atölyeler, gösteriler, sergiler, konser ve ustalarla söyleşilerle dolu, üç gün sürecek festival, sanatseverlere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunuyor.

Festivalde; geleneksel el sanatlarından; Bıçakçılık Ahşap Oyuncak Yapımı, Ahşap Oymacılığı, Deri İşlemeciliği, Yemenicilik, Çalgı Yapımı (ney), Bakır Süsleme, Zihgir Yapımı, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Sepet Örücülüğü, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Mozaik, Keşan Dokumacılığı, İpek Dokumacılığı, Keçecilik, İğne Oyası, Kazaziye, Mücevher Sâdekârlığı, Baston Yapımı, Cam Üfleme, Çarpana Dokuma, Naht, Filografi gibi birçok sanat dalından sanatçılar Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde hazırlanacak stantlarında eserlerini tanıtıyor. Ayrıca Türk süsleme sanatlarından Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, Şükûfe dalında eserler veren sanatçıların sergilerinin yanı sıra, Karagöz ve kukla sanatçılarının çocuklar için gösteri ve atölye çalışmaları da festivalde yer alıyor.

50’DEN FAZLA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI FESTİVALDE YER ALIYOR

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 50 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı genç aşıkların desteklenmesi, tanıtılması amacıyla “Ustalara Saygı” teması ile Genç Âşıklar Şöleni de düzenleniyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Genç Âşıklar Şöleni’nin finalinde Uğur Işılak da usta malı deyişler ile genç aşıklarla birlikte sahne alarak Yaşayan Miras Festivali’ne renk katacak.

Sivas’ta ilk kez gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek “Yaşayan Miras Festivali” ile Sivas’ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.