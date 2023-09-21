Bakan düzeyinde bir araya geldiler! Türkiye-Cezayir ilişkilerinde ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ile iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını ele aldı.

Bakan düzeyinde bir araya geldiler! Türkiye-Cezayir ilişkilerinde ulaşım
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Cezayir Ulaştırma Bakanı Şarfa ile başkent Cezayir’de bir araya geldi.

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TÜRKİYE-CEZAYİR İLİŞKİLERİNDE ULAŞIM

Görüşmede Türkiye-Cezayir ilişkilerinin son yıllarda stratejik bir ortaklığa dönüştüğüne dikkati çeken Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun'un eş başkanlığında kurulan "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"nin her alanda ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir platform rolü üstlendiğini belirtti.

Denizcilik, kara ve demir yolu taşımacılığı, gemi sanayisi ve ulaştırma koridorları alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Uraloğlu:

- Afrika’ya açılan bir ulaştırma kapısı olarak gördüğümüz dost ve kardeş Cezayir ile Orta Asya ve Afrika arasında köprü vazifesi görecek taşıma koridorlarını ele almamız gerektiği inancındayım.

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Afrika’ya açılan kapı niteliğindeki Cezayir'in Türkiye için önemini vurgulayan Uraloğlu, Cezayirli mevkidaşı Şarfa’yı en kısa zamanda Türkiye’ye beklediklerini söyledi.

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Cezayir Ulaştırma Bakanı Şarfa da Uraloğlu’nun ziyaretinin Cezayir-Türkiye ortaklığına bu alanda bir yol haritası oluşturacağını, özellikle deniz taşımacılığı, balıkçılık ve demir yolu inşası alanlarında işbirliğinin artacağını ifade etti.

Türkiye’nin başkent Cezayir’deki metro çalışmalarının tamamlanmasında yer alacağını belirten Şarfa, Setif ve Seyyidi Bilabbas kentlerindeki tramvay yollarının inşası için de görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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